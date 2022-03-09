Tunceli’de fahiş fiyat stokçuluk denetimi

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Tunceli’de zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.

Son dönemlerde artan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı harekete geçen Tunceli İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekipleri zincir marketlerde denetime çıktı. Ekipler, raf ve kasadaki fiyatların karşılaştırmasını yaparken marketlerin stok yapıp yapmadığını denetledi.

Ekiplerin kent genelindeki denetimlerinin devam edeceği kaydedildi.

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