Tunceli'de yağış nedeniyle yol çöktü

Tunceli’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol çöktü.
Tunceli’de birkaç gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle HozatPertek karayolunda çökme meydana geldi. Karayolu üzerinde bulunan Kayışoğla Yarması civarında meydana gelen çökme nedeniyle Karayolları ekipleri, yolu kullanacak olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, yolun onarılması için çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.