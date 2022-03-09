Tunceli'de yağış nedeniyle yol çöktü

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Tunceli’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol çöktü.

Tunceli’de birkaç gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle HozatPertek karayolunda çökme meydana geldi. Karayolu üzerinde bulunan Kayışoğla Yarması civarında meydana gelen çökme nedeniyle Karayolları ekipleri, yolu kullanacak olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, yolun onarılması için çalışma başlattı.

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