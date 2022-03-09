Tunceli’de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime 9 Mart'ta bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.
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