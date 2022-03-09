Tunceli’de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeni ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına il merkezi ve tüm ilçelerde taşımalı eğitime 9 Mart'ta bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.