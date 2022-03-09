Uykudan uyanan bozayı ailesi, yaban keçilerinin peşine düştü

Tunceli’de kış uykusundan uyanan bozayı ailesi yaban keçilerinin peşine düştü. O anlar, doğa fotoğrafçısı İsmail Yoleri tarafından kayıt altına alındı.

Tunceli’nin Pülümür Vadisinde kış uykusundan yeni uyanan anne ve iki yavru bozayı karınlarını doyurmak için yaban keçilerinin peşine düştü. O anlar ise, doğa fotoğrafçısı İsmail Yoleri tarafından kayıt altına alındı. Keçilerin hızla bölgeden uzaklaştığını görünce kayıt yapmaya başladığını belirten İsmail Yoleri, “Ayıların kış uykusunda olduğunu düşündüğüm için vaşaktan kaçtıklarını sandım. Ancak daha sonra keçileri kovalayanın boz ayı ailesi olduğunu gördüm. Keçiler son sürat bölgeden uzaklaştıkları için ayı ailesi onlara yetişemedi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.