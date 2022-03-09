Tunceli'de taşımalı eğitime 'kar' engeli

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, kar yağışı ve yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün için ara verildi.
Kentte gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışıyla kent merkezi, kısa sürede bembeyaz oldu. Valilik, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına, Tunceli il merkezimiz ve tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 09.03.2022 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-03-09 11:43:47
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