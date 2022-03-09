Tunceli’de çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri

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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri düzenlendi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan kayak tesisinde Tunceli ve Elazığ AFAD, Doğada Arama Kurtarma (DAK) ekibi, Tunceli AFAD gönüllüleri Munzur Arama Kurtarma Derneğinin (MUDAK) katılımıyla açık arazide kamplı çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri gerçekleştiriliyor.

5 Mart tarihinde başlayan eğitimlere 25 personel katılıyor.

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