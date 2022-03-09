Çığ tehlikesi nedeni ile Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu ulaşıma kapatıldı

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Tunceli’de HozatKaraoğlanOvacık yolu, çığ tehlikesi nedeni ile ulaşıma kapatıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, çığ tehlikesi nedeniyle, HozatKaraoğlanOvacık yolu güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatıldığı, vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları gerektiği belirtildi.

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