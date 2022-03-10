Tunceli’de fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri sürüyor

İstanbul için o araçlara kontrollü geçiş!

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Tunceli’de fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik denetimler hız kesmeden sürüyor.

Son dönemlerde artan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı harekete geçen Tunceli İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, zincir marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, raf ve kasadaki fiyatların karşılaştırmasını yaparken marketlerin stok yapıp yapmadığına baktı.

Ekiplerin kent genelindeki denetimlerinin devam edeceği kaydedildi.

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