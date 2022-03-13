Tunceli’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Tunceli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araç içerisinde 1 kilo 10 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şube Ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde durdurulan şüpheli bir araç içerisinde; 1010 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, araç içerisinde bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

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