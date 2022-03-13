Otomobilde esrara 3 gözaltı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 1 kilo 10 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan veya kullananların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında, durdurulan bir otomobilde narkotik köpeğinin tepki vermesiyle yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 1 kilo 10 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-03-13 13:22:32



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