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Tunceli´de bacakları kesilmiş ölü sokak köpeği bulundu

DHA

Tunceli´de bacakları kesilmiş ölü sokak köpeği bulundu


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de besleme yapmak için çıktıkları kırsalda 4 bacağı kesik, vücudunda kurşun izine benzer yaralar bulunan ölü sokak köpeği bulan hayvanseverler, suç duyurusunda bulundu. Gözyaşlarına hakim olamayan Dilşah Mak, "Bu canilerin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.
Kentte bir grup hayvansever dün akşam saatlerinde sokak hayvanlarını beslemek için İnönü Mahallesi'nde bulundukları kırsal alana gitti. Sokak köpeklerini ve kedileri besleyen hayvanseverler, yol kenarında ölü bir köpeği fark etti. Sokak köpeğinin bacaklarının kesik olduğunu gören hayvanseverler, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, köpeği alarak Tunceli Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Veteriner hekim tarafından incelenen köpeğin vücudunda çok sayıda kemiğin kırıldığı, dört bacağının eklem yerlerinden kesici aletle kesildiği ve vücudunda kurşun izine benzer delikler olduğu tespit edildi. Hayvanseverler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, polisin köpeği öldürenlerin yakalanması için yaptığı çalışma sürüyor.
'BUNU YAPAN İNSAN DA ÖLDÜRÜR'
Dünden beri gözüne uyku girmediğini söyleyen Dilşah Mak, gözyaşlarıyla köpeği bu hale getirenlerin yakalanması gerektiğini belirterek, "Biz bir çocuğumuzun katledilişini kabul edemiyoruz. Sonuna kadar peşinde olacağız. Bir tek çocuğun karnı doysun diye günlerce sokak sokak besleme yapıyoruz. Özel hayatımızdan feragat ediyoruz. Bunu insan yapmış olamaz. Bu insan aramızda geziyor olamaz. Daha önceden de burada bir de cinayet oldu. O köpeğin yaşam hakkını, acı çekmeme ve özgürlük hakkını sonuna kadar savunacağız. Ben bu durumu asla kabul edemem. Bunu yapan insan da öldürür, çocuğa tecavüz de eder. Bu canilerin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Çok büyük bir acı ki en büyük tesellimiz o hayvanın bacakları kesilmeden önce öldürülmüş olması. Yani biz bu kadar acı bir durumu diliyoruz sadece" diye konuştu.
`BU DURUM KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ, MÜCADELİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ´
Tunceli Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyesi Merve Koyun da köpeğin cansız bedenini görünce büyük bir şoka uğradığını belirterek, "Biz dün dernek olarak beslemeye çıkmıştık. Akşam saatlerinde besleme yaparken öldürülmüş bir sokak köpeğini gördük. Emin olamadık insan mı yaptı hayvan mı yaptı diye. Hemen durumu HAYDİ ekibine bildirdik ve şikayetçi olduk. Olay savcılığı da ulaştı ve soruşturma başlatıldı. Bizler de dernek olarak bu durumun takipçisi olacağız. Cesedini gördüğümüzde 4 ayağının kesildiğini gördük. Ters dönmüş bir şekilde duruyordu. Sokak hayvanları bizlerin çocuklarıdır. Evinizdeki çocuğunuza ve insanlara nasıl yaklaşıyorsanız onlara da o şekilde yaklaşın. Onların da canı, hisleri ve duyguları var. Kesinlikle bu durum kabul edilemez. Faillerin bulunması için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-03-15 16:39:28

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