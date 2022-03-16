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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de köpeğin bacakları kesik ölü bulunmasını özel ekip araştıracak

DHA

Tunceli'de köpeğin bacakları kesik ölü bulunmasını özel ekip araştıracak


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Valiliği, 4 bacağı kesik halde ve vücudunda kurşun izine benzer yaralar oylan ve ölü bulunan köpek ilgili yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik her türlü hukuksuz durumun takibinin titizlikle yapıldığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için özel ekip kurup çalışma başlattı.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA), Tunceli'de dün haberleştirip gündeme getirdiği, 4 bacağı kesik, vücudunda kurşun izine benzer yaralar bulunan ölü sokak köpeğiyle ilgili olarak Valilik'ten açıklama yapıldı. Açıklamada, bir hayvanseverin yapmış olduğu ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimi ekiplerince, olay yerinde yapılan incelemede, sokak hayvanının tespit edildiği, Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince yapılan incelemede, kesici delici alet kullanılarak hayvanın vücut bütünlüğünün kaybolduğunun anlaşıldığı ifade edilerek, İl Emniyet Müdürlüğü'nce konu hakkında ivedilikle soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Açıklamanın devamında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce de konu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilip, gerek sahipli gerekse sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik her türlü hukuksuz durumun takibinin titizlikle yapıldığı ifade edildi.
KAMERALAR İNCELENİYOR
Olayın yaşanmasının ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, olay bölgesinin çevresinde kesici aletleri ve cam parçalarını kriminal incelemeye aldı. Köpeğin ölü bulunmasından önceki 1 hafta içerisinde yol güzergahındaki güvenlik kameralarının incelenip, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-03-16 15:23:52

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