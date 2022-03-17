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Gülistan Doku´nun erkek arkadaşı gözaltına alındıTUNCELİ´de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin erkek arkadaşı Zeynal A, Antalya' nın Alanya ilçesi'nde gözaltına alındı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Tunceli

2022-03-17 15:00:09



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