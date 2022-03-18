Tunceli’de 18 Mart etkinlikleri

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Tunceli’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende Vali Mehmet Ali Özkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tunceli’deki ikinci tören İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Buradaki törene Vali Özkan’ın yanı sıra kurum amirleri, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları ve gaziler ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende öğrenciler tarafından şiirler okundu. Tören, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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