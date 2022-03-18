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Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı: Kaybolmadan saatler önce 'korkuyorum' diye mesaj attı (2)

DHA

Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı: Kaybolmadan saatler önce 'korkuyorum' diye mesaj attı (2)


AİLENİN AVUKATI: ŞÜPHELİ HAKKINDA İLK DEFA CİDDİ BİR SORGULAMA YAPILDI
Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada Zeinal A.'nın gözaltına alınma sürecini DHA'ya değerlendiren Doku Ailesi'nin Avukatı Ali Çimen, soruşturmanın şüphelisi hakkında ilk defa ciddi anlamda bir sorgulama yapıldığını belirterek, "Gülistan Doku'dan 2 yılı geçkin süredir haber alınamıyor. 800 gündür soruşturması devam ediyor. Soruşturma dosyasında ilk defa soruşturmanın şüphelisi hakkında ciddi bir sorgulama işlemi yapıldı. İfade esnasında şüpheli zorlandığı için sorguya ara vererek avukat talebinde bulundu. Bu işlem önemlidir ama biz bazı eksikliklerin olduğunu da düşünüyoruz. 4 Ocak'ta 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde bir vatandaşın ihbarı sonrasında polisin olay yerine gittiği hususu sorulmamış. Yine Gülistan Doku´nun arkadaşı Gülşen'le 5 Ocak tarihinde yaptığı yazışmalar var, onla ilgili soru sorulmamış. Keşke bizimle birlikte ortaklaşa, bizim de sorularımızı yöneltme şeklinde sorular sorulsaydı gerçekten daha verimli olabilirdi. Şu anda dosyamızda HTS kayıtları yönünden bir rapor dosyaya girdi ama rapor da denetime elverişli bir rapor değildir. 05.01.2020 günü saat 16.00 sıralarında mağdur ile baş şüphelinin telefonlarından aynı baz istasyonundan sinyal alınmıştır. Öyle bir araştırma yapılması, buna ilişkin frekans uzmanı raporunu dosyaya talep etmiştik ama bu mümkün olmadı. Yine köprü üzerindeki görüntülerle ilgili henüz sadece 1 defa inceleme yapıldı" dedi.
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-03-18 16:02:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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