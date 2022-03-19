Tunceli’de 250 köy yolu ulaşıma kapandı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 250 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli’de dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 250 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırında bulunan Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, Tunceli Valiliği tarafından ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.

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