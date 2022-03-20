Otomobil çamura saplandı, yaralı sürücü bata çıka taşındı

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, kontrolden çıkarak, 30 metre sürüklenip, çamura saplanan otomobilin sürücüsü Mustafa D., yaralandı. AFAD ekibi, sedyeye aldığı Mustafa D.'yi ambulansa kadar bata çıka taşıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, TunceliElazığ yolunun 25'inci kilometresinde Beydamı köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa D. yönetimindeki 61 ACM 121 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, 30 metre sürüklenerek yol kenarında çamura saplandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bilinci kapanan sürücü, AFAD ekibinin çalışmasıyla otomobilden yaralı çıkarıldı. Ekipler, sedyeye aldıkları Mustafa D.'yi çamurun içinde bata çıka ilerleyerek ambulansa kadar taşıdı. Mustafa D., ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa D.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-03-20 14:21:33



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