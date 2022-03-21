Tunceli’de Nevruz coşkuyla kutlandı

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Tunceli’de Nevruz coşku ile kutlandı.

Tunceli’de Nevruz Bayramı nedeniyle Valilik ve Munzur Üniversitesi organizesinde kutlama programı gerçekleştirildi. Munzur Üniversitesi Kongre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kutlamaya Vali Mehmet Ali Özkan, Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, protokol üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Doç. Dr. İbrahim Tosun moderatörlüğünde Dr. Öğretim Üyesi Ali Koç 'Nevruz Adının Kökeni ve Anlamları', Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Kaval, 'Halk Kültürümüzde Nevruz' konulu panel gerçekleştirdi.

Kültür Merkezinin ardından Munzur Üniversitesi kampüsünde devam eden kutlamalarda, müftü ve dedenin duasının ardından demir dövme, yumurta tokuşturma yarışma gerçekleştirildi.

Katılımcılara nohut pilav ikramında bulunulan kutlama, davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

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