Tunceli-Erzincan karayoluna kayalar düştü

TunceliErzincan karayoluna kayalar düştü. Kaya düşmesi nedeniyle yol tek şeride düşürülürken karayolları ekipleri, kayaları temizlemek için çalışma başlattı.
TunceliErzincan karayolunun Pülümür ilçesi ile Muti köprüsü arasında kalan bölümüne kaya düştü. Kaya düşmesi sonucu yol tek şeride düşerken karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.
Öte yandan, ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte çözülerek yola düşen kayalar konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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