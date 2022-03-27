Elektrik direğine çarpan taksideki 4 kişi yaralandı

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksinin elektrik direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde TunceliOvacık karayolunun 10´uncu kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 62 T 102 plakalı taksi, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk yerinden sökülürken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, taksinin çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-03-27 21:50:55
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