Kış uykusundan uyanan ve kulağı kırık olan bozayıyı görüntüledi



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de Pülümür Vadisi'nde kış uykusundan yeni uyanan kulağı kırık bir bozayı görüntülendi. Bozayıyı görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, "Bu ayının özelliği, bir kulağının kırık olmasıydı. Muhtemelen başka bir ayıyla çiftleşme döneminde bir mücadele geçirmiş ve oradan ona bir anı kalmış" dedi.

Tunceli'de Aziz Abdal, Zel, Meydan, Arap kızı, Silbüs ve Meydan dağları yamaçlarında olan Pülümür Vadisi, akarsuları, şelaleleri, meşe ağaçlarının yoğunluğu, bitki örtüsü, kayalık yamaçları, kanyonları ve yaban hayatı zenginliği ile ön plana çıkıyor. Kocakoç köyünden başlayarak, Pülümür ilçesine kadar uzanan 60 kilometrelik mesafeye sahip Pülümür Vadisi, özellikle yaban hayatı fotoğrafçılarının uğrak yeri durumunda. Doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir, vadide kış uykusundan yeni uyanmış ve bir kulağı kırık olan bozayıyı yakından görüntüledi. Ayhan Özdemir, yaptıkları doğa gezisinde karşılaştıkları bozayı görüntüleme şansını yakaladıklarını belirterek, "Bu ayının özelliği, bir kulağının kırık olmasıydı. Muhtemelen başka bir ayıyla çiftleşme döneminde bir mücadele geçirmiş ve oradan ona bir anı kalmış. Çok güzel anılar yaşattı bize. Doğamızda yaşayan canlıları doğada izlemek büyük bir keyif veriyor insana" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-03-28 10:50:24



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