Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi.

Tunceli’de Munzur ve Pülümür Vadisi’nde yiyecek arayan yaban keçileri, doğa fotoğrafçısı Ayhan Özdemir tarafından görüntülendi. Zaman zaman karayoluna yakın noktaya kadar inen keçiler, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Yaban keçilerinin koruma altında olan özel tür olduğunu aktaran Ayhan Özdemir, “Maalesef zaman zaman kaçak avcıların hedefi oluyorlar. İnsanlara tavsiyemiz bu güzelliklere sahip çıkmaları. Tetiğe değil, deklanşöre dokunup bu güzellikleri kayıt altına alsınlar ya da sadece seyretmenin keyfini yaşasınlar” dedi.

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