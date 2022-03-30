Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi

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Tunceli’de gerçekleştirilen Eren Kış23 operasyonu neticesinde teröristlere ait 2 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Eren Kış23 (Mercan Dağları) operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tuncelimerkez kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 2 sığınak içerisinde, 800 kilogram amonyum nitrat, 3 kilogram TNT patlayıcı, 1 adet antitank mayını,1 adet pil bloğu, 40 adet büyük pil, 2 adet büyük tüp, 50 metre elektrik kablosu, 20 metre hortum, 2 kilogram kükürt, 1 adet manivela, 13 adet testere, 5 kilogram çivi, 2 adet balyoz, 10 metre sera naylonu, 11 kilogram zeytin, 20 kilogram toz deterjan ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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