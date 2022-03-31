Tunceli’de bir mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi geçirildi

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Tunceli’de devam eden ErenKış 23 (Mercan Dağları) operasyonu sırasında Ovacık kırsalındaki bir mağarada bölücü terör örgütü PKK’ya ait bir mağarada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren Kış23 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca TunceliOvacık Kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 1 mağara içerisinde; 2 kg plastik patlayıcı, 150 adet M16 mühimmatı, 10 adet kalaşnikof mühimmatı, 7 adet el bombası fünyesi, 1 adet el telsizi, 1 adet dürbün, 50 metre elektrik kablosu, 120 adet büyük pil, 150 adet Kalem pil, 1 adet pil bloğu, 1 adet kamera, 1 adet güneş paneli, 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet güç kaynağı, 1 adet radyo, 15 adet serum, 210 adet enjektör iğnesi, 100 litre mazot, 40 çift eldiven, 500 metre sera naylonu, 1000 metre çamaşır ipi, 40 çift çorap, 20 adet battaniye, 1 adet ocak, 30 adet çakmak, 4 adet küçük tüp, 50 kg toz şeker, 20 kg tuz ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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