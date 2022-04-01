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Tunceli'de izinsiz `Geçinemiyoruz´ eylemine katılan 10 kişiye dava

DHA

Tunceli'de izinsiz `Geçinemiyoruz´ eylemine katılan 10 kişiye dava


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de 17 Aralık 2021'de düzenlenen 'Geçinemiyoruz' eylemine katılan, aralarında siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de olduğu 10 kişi hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlamalarıyla dava açıldı.
Tunceli'de 17 Aralık 2021'de Emek ve Demokrasi Platformu 'Geçinemiyoruz' mitingi için Valiliğe başvuru yaptı. Valilik, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan eylem yasağı nedeniyle mitinge izin vermedi. Bu durum üzerine grup, Seyit Rıza Meydanı´nda basın açıklaması yapmak istedi. Eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle polis, gruba izin vermeyince arbede yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından grup, 'Geçinemiyoruz' pankartıyla Sanat Sokağı'na giderek basın açıklaması yaptı. 
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, protestoya katılan 10 kişi hakkında dava açarak haklarında iddianame düzenledi. İddianamede, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlamaları yer aldı. Dava açılan kişiler arasında Emek Partisi Tunceli İl Başkanı Ergin Tekin, HDP eski İl Eş Başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun, DİSK Genel İş Şube Başkanı Şükran Yılmaz ve Munzur Çevre Derneği'nden Özkan Arslan da yer alıyor. Davanın ilk duruşması 15 Nisan'da görülecek. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-04-01 14:52:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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