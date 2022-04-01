

Serhat OZAN YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de bitkin halde bulunan vaşak, tedaviye alındı. Vaşakta uyuz ve mantar hastalığı tespit edildi.

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Pülümür Vadisi'ndeki Kırmızıköprü köyü yakınlarında köylülerce bitkin halde bulundu. Köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, vaşağa ilk müdahaleyi yaparak Tunceli'ye getirdi. Burada yapılan kontrolde vaşağın ileri derecede uyuz hastalığına yakalandığı ve mantar enfeksiyonu olduğu tespit edildi. Yemesi için et verilen vaşak, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Veteriner Baran Kar, halsizlik ve bitkinlikle gelen vaşağın beslenme eksikliği de olduğunu belirterek, "İhbarla gidip aldık. İleri derecede uyuz ve mantar enfeksiyonu vardı. Müdahalemizi yaptık. Düzelene kadar misafirimiz olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-04-01 15:01:59



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