Tunceli’de teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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Tunceli’de devan eden Eren Kış23 Mercan Dağları operasyonu çerçevesinde 7 sığınak içerisinde teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Eren Kış23 Mercan Dağları operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tuncelimerkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 7 sığınak içerisinde; 2 adet uyku tulumu, 3 adet küçük tüp, 1 adet soba, 4 adet büyük pil, 4 adet Kalaşnikof şarjör kütüklüğü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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