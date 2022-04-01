Tunceli'de teröristlerin kullandığı 7 sığınak imha edildi

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TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı tespit edilen 7 sığınak, içindeki malzemelerle imha edildi.

Tunceli'de teröristleri etkisiz hale getirmek için 12 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan 'Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu' sürüyor. Bin 62 personelle gerçekleştirilen operasyonda sarp ve dağlık alanda teröristlerin kullandığı 7 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınak diğer malzemelerle imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-04-01 20:33:44



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