Tunceli’de orman yangınlarının önüne geçmek için levha asıldı

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Tunceli’de, Pülümür ve Munzur vadileri boyunca orman yangılarına dikkat çekmek amacıyla yangın uyarı levhaları asıldı.

Son dönemlerde artan orman yangınlarının önüne geçmek için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede karayolları ekiplerince Tunceli’de Pülümür ve Munzur vadileri boyunca orman yangınları konusunda vatandaşları uyarmak ve tedbirleri artırmak üzere yangın uyarı levhaları yerleştirilmeye başlandı. Tunceli Valiliği, vatandaşlara yangınlar konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulunarak yol kenarlarına sigara izmariti, cam şişe gibi malzemelerin atılmamasını istedi.

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