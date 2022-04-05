Çemişgezek'te vatandaşlara ücretsiz 11 bin fidan dağıtıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlara ücretsiz 11 bin fidan dağıtıldı.
Orman Haftası nedeniyle Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü’nün etkinlikleri sürüyor. Müdürlük bünyesinde yetiştirilen sedir, dut, mahlep, karaçam ve karaselvi türleri olmak üzere toplam 11 bin fidan Çemişgezek ilçesinde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Fidanları alan vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.