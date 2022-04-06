Tunceli´de 1´i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi

TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de İl Jandarma Komutanlığı´nca terör örgütlerine yönelik yürütülen Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu´nda tespit edilen 1´i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi.
Tunceli'de terör örgütlerine yönelik 12 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu' sürüyor. Merkeze bağlı Ahpanos, Bali Deresi ve Munzur Vadisi´nde yoğunlaştırılan operasyonda özel birlikler sarp kayalıklardaki alanlarda bulunan mağaralara uzun merdiven ve çelik halatlar yardımıyla girerken, 1´i Bali Deresi´nin giriş kısmında Munzur çayına 1 metre mesafede 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınaklar diğer malzemelerle imha edildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-04-06 00:09:55
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