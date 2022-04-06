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Tunceli’de fotoğraflanın örümceğin henüz keşfedilmemiş tür olması muhtemel Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mert Elverici, “Fotoğraflarda görülen renk ve desen bilinen türlerden herhangi biri ile uyum göstermediği için bunun henüz keşfedilmemiş bir tür olması kuvvetle muhtemeldir”

İHA

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Uğur Polat isimli vatandaş tarafından fotoğraflanan örümceğin henüz keşfedilmemiş tür olmasının muhtemel olduğu belirtildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mert Elverici konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fotoğraflarda görülen renk ve desen bilinen türlerden herhangi biri ile uyum göstermediği için bunun henüz keşfedilmemiş bir tür olması kuvvetle muhtemeldir" dedi.

Tunceli’de fotoğraflanın örümceğin henüz keşfedilmemiş tür olması muhtemel Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mert Elverici, “Fotoğraflarda görülen renk ve desen bilinen türlerden herhangi biri ile uyum göstermediği için bunun henüz keşfedilmemiş bir tür olması kuvvetle muhtemeldir”

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde Uğur Polat isimli vatandaş tarafından fotoğraflanan örümceğin henüz keşfedilmemiş tür olmasının muhtemel olduğu belirtildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mert Elverici konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Fotoğraflarda görülen renk ve desen bilinen türlerden herhangi biri ile uyum göstermediği için bunun henüz keşfedilmemiş bir tür olması kuvvetle muhtemeldir” dedi.
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde Uğur Polat isimli vatandaş tarafından fotoğraflanan örümceğe ilişkin bilgi veren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Mert Elverici, “Pülümür’de görülen ve renkli görüntüsüyle halkın ilgisini çeken örümcek, kadife örümcekleri gurubundan Eresus veya Loureedia cinslerine ait bir türün erkeğidir. Bu iki cinsi yalnızca fotoğraflara bakarak birbirlerinden ayırt etmek mümkün değildir. Teşhis için örneklerin laboratuvarda incelenmesi gerekmektedir” dedi.

Örümceğinin fotoğrafını yorumlayan Elverici, “Fotoğraflarda görülen renk ve desen bilinen türlerden herhangi biri ile uyum göstermediği için bunun henüz keşfedilmemiş bir tür olması kuvvetle muhtemeldir. Eresus cinsi 'uğur böceği örümcekleri' olarak da anılan türleri barındırır. Bunlara bir örnek olarak Eresus walckenaeri verilebilir. Vücudun arka kısmı olan abdomen, bir uğur böceğini andırır şekilde parlak kırmızı üzerine siyah beneklidir. Bu tür ülkemizde yaygındır. Loureedia cinsi ise kırmızı, siyah veya gri tonlarda renk ve desenlerin abdomen üzerinde oluşturduğu harikulade kontrast ile meşhurdur. Ülkemizde var olup olmadığı henüz teyit edilmemiş olan Loureedia cinsi türleri Kuzey Afrika’da yaygındır. Ayrıca bu cinsin adı, Amerikalı müzisyen Lou Reed’den gelmektedir. Her iki cinsin de türleri, parlak renkli ve gezgin erkekleri ile meşhurdur. Bahar dönemlerinde dişileri bulmak üzere bozkır veya ormanlarda gezintiye çıkan erkek bireyler, parlak renkleri nedeniyle kolayca göze çarparlar. İnsan yaşam alanlarına girmedikleri için tehlikeli değildirler ancak çıplak ten ile temas halinde ısırılma gerçekleşirse, lokal veya sistemik etkiler ortaya çıkabilir. Isırılan yerde şiddetli ağrı, kişide baş dönmesi, şiddetli baş ağrısı gibi semptomlar görülebilir. Tüm bunlar genellikle herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden geçecektir. Yine de örümcek ısırıkları mutlak suretle ciddiye alınmalı, ısırılma durumunda tedbiren dahi olsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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