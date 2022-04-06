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Tunceli'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.53'de merkez üssü Ovacık ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, yaklaşık 7 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

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