Karlı yolda kayan otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

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Tunceli’de karlı yolda kayarak kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki yayaya çarpma anı kameralara yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. 'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaşılan internet sitesinde yer alan görüntüde, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarında yürüyen bir kişiye çarpma anı yer aldı.

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