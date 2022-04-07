'Kötü koku' şikayeti yapılan evden 6 ton çöp çıktı (2)

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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ÇÖPLER, 6 KAMYONLA TAŞINMIŞ

Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, ekiplerin, 'kötü koku' nedeniyle yapılan şikayet üzerine gittikleri evdeki çöpleri görmesiyle şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Kaya, "Sokaktaki vatandaşlardan ve esnaftan koku şikayeti aldık. Olay yerine gidildiğinde evin içinde ve bahçesinde tonlarca çöple karşılaştık. 14 kamyonla çöpleri vahşi depolama alanına taşıdık. 14 kamyon da 6 ton çöpe denk geliyor. Temizlik işlerindeki arkadaşlar da ayrıca evin içini temizleyip yıkadı" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-04-07 17:26:06



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