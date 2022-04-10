Devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan şelale, heybeti ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan şelale, heybeti ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu

İHA

Devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan şelale, heybeti ve güzelliğiyle ilgi odağı oldu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Gözlüçayır köyünde bulunan Ekirek Şelalesi heybetli akışı ve güzelliğiyle doğaseverlerin ilgi odağı oldu.
Tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Çemişgezek ilçesinde, Bazalt türü olduğu tahmin edilen devasa büyüklükteki kayanın göbeğinden akan ve karların erimesiyle coşkusunu arttıran Ekirek şelalesi, bölgedeki illerden gelen günübirlik misafirlerini ağırlıyor. İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta, Gözlüçayır köyü içinde yaklaşık 60 metre yükseklikte akan Ekirek şelalesi, hem aktığı kayanın yapısı, hem de heybetiyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde Tunceli’nin yanı sıra, Elazığ, Malatya, Erzincan, Diyarbakır gibi çevre illerden de gelen doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak merkezi haline gelen şelaleye, son yıllarda ilginin daha da çok arttığı belirtiliyor.
Şelaleyi görmek için köylerini çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini aktaran yöre sakinlerinden Ali Enver Yıldırım, “Köyümüzün eski ismi Ekirek, yeni ismi ise Gözlüçayır. Köyümüz doğasıyla, sularıyla ve yeşilliğiyle güzel olan bir yer. Köyümüzün ilgi odağı olan bir şelalesi var. Yaklaşık 60 – 70 metre yükseklikten akan ve debisi çok yüksek olan bir şelale. Özellikle ilkbaharda çok akıyor. Buraya gelen misafirlerimiz oluyor. Erzincan’dan, Erzurum’dan, Elazığ’dan, Diyarbakır’dan gelip burada şelaleyi görüp doğa yürüyüşü yapan insanlarımız var. Köyümüzde yaban hayatı da ön planda. Buraya gelen doğa fotoğrafçıları yaban hayatını da görüyor ve görüntülüyorlar. Köyümüze herkesi bekleriz. Gelip bu güzelliği görmelerini isteriz. Bu yeşilliği, bu doğayı, şelalemizi görmelerini isteriz” dedi.
Şelaleyi yakınlarıyla görmeye gelen Tuğrul Gökalp, “Bu gün Çemişgezek ilçemizin Gözlüçayır köyüne geldik. Gözlüçayır Şelalesinde birçok fotoğraf çektik. Doğa yürüyüşü yaptık. Gerçekten harika bir doğal güzelliğe sahip olan köyü daha önceden biliyorduk. Gelip görmek bu gün nasip oldu. Gelip gördüğümüze değdi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ovacık’ta nisan ayında kar çilesi devam ediyor
YEREL HABERLER Ovacık’ta nisan ayında kar çilesi devam ediyor
Tunceli’de ‘Çocukların Düşü Hozat’ın Gülüşü’ Projesi
YEREL HABERLER Tunceli’de ‘Çocukların Düşü Hozat’ın Gülüşü’ Projesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.