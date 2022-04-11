Tunceli'de şarampole yuvarlanan otomobildeki hakim, savcı ve avukat yaralandı



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)-TUNCELİ'de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan Ağır Ceza Hakimi Emre Küçükbaşol ile Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl ve avukat Arif Yıldız yaralandı. Durumu ağır olan avukat Arif Yıldız, askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Hozat-Pertek kara yolunun Kayışoğlu mevkisinde meydana geldi. Tunceli Barosu´na kayıtlı avukat Arif Yıldız yönetimindeki 22 FA 063 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Yıldız ile otomobilde bulunan Tunceli 2´nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Emre Küçükbaşol ve Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hozat İlçe Entegre Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan avukat Arif Yıldız, buradan askeri helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.

Avukat Arif Yıldız'ın hayati tehlikesi devam ettiği belirtilirken, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-04-11 05:26:58



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