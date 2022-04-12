Tunceli’nin yüksek kesimlerimde kar yağışı etkili oldu

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Tunceli’nin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Tunceli’de kendisini gösterdi. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken Pülümür ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu; Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinin aralıklı yağışlı, Adıyaman ve Malatya çevrelerinin ise öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği; Tunceli ve Bingöl çevresindeki yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde genelinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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