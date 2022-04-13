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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli Valiliğinden karakolda şiddet olayına yalanlama

İHA

Tunceli Valiliğinden karakolda şiddet olayına yalanlama

Tunceli’de bir kafede çıkan tartışmanın ardından götürüldüğü karakolda işkence gördüğünü iddia eden gencin bu iddiası valilik tarafından yalanlandı. Valilik kavga olayını doğrularken konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Edinilen bilgiye göre Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir kafede iki grup arasında kafe çıkışında kavga yaşandı. Kavganın ardından yolda yürürken yanında duran polis ekibi tarafından olayla ilgisi olmamasına rağmen 2 arkadaşıyla birlikte gözaltına alındığını iddia eden Erkan Gül isimli vatandaş götürüldüğü karakolda işkence gördüğünü savundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Erkan Gül, “Önceki gece saat 11 civarında Atatürk Mahallesi’nde arkadaşlarımla yürürken polis araçları yanımızda durdu. Zorla beni araca bindirip karakola götürdüler. Sen silah sıkmışsın dediler. Karakolda 1520 özel harekat polisi bana saldırdı. Beni yere yatırıp silah dipçikleriyle vurdular. Sonra başka bir odada dövmeye devam ettiler. Kafede yaşanan kavgayla kesinlikle ilgimiz yok. kavgada havaya ateş edildiği için biz silah sesini duyunca hızlıca yürüdüğümüz için gözaltına alındık. Olayla kesinlikle bir alakamız yok” dedi.
Gül, kendisine şiddet uygulayan polisler hakkında darp raporu alarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Valilik olayı yalanladı
Tunceli Valiliği karakolda işkence iddialarını yalanladı. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesapları ve bir kısım basın ve yayın organlarında “Karakolda İşkence” başlığı altında çıkan asılsız haberler sebebiyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 11 Nisan 2022'de saat 23.30 sularında mesai sonrası sivil olarak ilimiz merkezindeki bir kafeteryaya giden 3 emniyet görevlisi ile sayıca kalabalık bir grup arasında kafeterya çıkışında sözlü tartışma yaşanmış, akabinde sözlü tartışma arbedeye dönüşmüştür. Yaşanan olayda iki kamu görevlisi çeşitli yerlerinden yaralanırken bir kamu görevlisinin de eli kırılmıştır. Kamu görevlileri olayla ilgili şikayetçi olmak üzere gittikleri Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğünden ifadeleri alındıktan sonra, doktor raporu almak amacıyla hastaneye gitmek üzere çıktıkları esnada, binanın önünde olayın diğer tarafı grupla karşılaşmış ve iki grup arasında tekrar bir arbede yaşanmıştır. Yaşanan olay orada bulunan görevlilerin müdahalesi ile sonlandırılmıştır. Yaşanan her iki olaydan dolayı taraflar birbirinden şikayetçi olmuştur. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca adli ve Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu olayla ilgili olarak çeşitli sosyal medya platformları ile bir kısım basın ve yayım organları üzerinden oluşturulmak istenen algıya itibar edilmemesi hususu önemle rica olunur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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