Tunceli’de şamua ve ayılar fotoğraflandı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde koruma altında bulunan şamualar ile domuz leşine gelen ayılar, vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yüksek kesimlerde yaşadıkları için fotoğraflanmaları son derece zor olan şamualar, doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından fotoğraflandı. Öte yandan ilçe merkezine çok yakın bir noktada bulunan domuz leşine gelen 4'lü ayı ailesi de bir başka vatandaş tarafından fotoğraflandı.

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