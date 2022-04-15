Tunceli’de 14 çiftçiye bedelsiz dut fidanı dağıtıldı

Tunceli’de 14 çiftçiye bin 300 adet bedelsiz dut fidanı dağıtıldı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Ulukale köyü ve çevresindeki köylerde yoğun olarak yetişen ve 2019 yılında coğrafi işaretli ürünler listesine alınan Ulukale dutunun üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 14 çiftçiye bin 300 bedelsiz dut fidanı dağıtıldı. Dağıtıma Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Vekili Ruken Karakoç Gültekin ve Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Fatma Deyar katıldı.

Çemişgezek ilçesi Ulukale ve Bağsuyu köyünde ikamet eden çiftçilere dağıtılan fidanlar bahçelere dikilmesinin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aşılama çalışması başlatılacak.

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