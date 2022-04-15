Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

İHA

Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı kızıl şahin, tedavi ve koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre devriye atan jandarma ekipleri, Akpazar Belde Belediyesi önünde kızıl şahini fark etti. Şahinin yaralı olduğu anlayan ekipler,
Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timine bilgi verildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığından gelen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi kızıl şahini teslim aldı.
Şahinin tedavi ve koruma altına alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli’de 14 çiftçiye bedelsiz dut fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Tunceli’de 14 çiftçiye bedelsiz dut fidanı dağıtıldı
Tunceli’de şamua ve ayılar fotoğraflandı
YEREL HABERLER Tunceli’de şamua ve ayılar fotoğraflandı
Tunceli’de “Hozat’ın Çınarlarına Ahde Vefa” projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Tunceli’de “Hozat’ın Çınarlarına Ahde Vefa” projesi ...
Tunceli Barosu, hakim, savcı ve avukatın yaralandığı kazanın farklı yönlere çekilmesini kınadı
YEREL HABERLER Tunceli Barosu, hakim, savcı ve avukatın yaralandığı ...
Tunceli'de 'polis merkezinde şiddet' iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER Tunceli'de 'polis merkezinde şiddet' iddiasına ...
AFAD'dan jandarmaya kurtarma eğitimi
YEREL HABERLER AFAD'dan jandarmaya kurtarma eğitimi
Tunceli Valiliğinden karakolda şiddet olayına yalanlama
YEREL HABERLER Tunceli Valiliğinden karakolda şiddet olayına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.