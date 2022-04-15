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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı

İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli'de kız yurdunda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle iftar yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli'de kız yurdunda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Programları kapsamında Elazığ’dan askeri helikopterle Tunceli’ye geçen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli Valiliği önünde Vali Mehmet Ali Özkan, protokol üyeleri ve sporcular tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Kasapoğlu daha sonra Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’dan kentle ilgili bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Tunceli İl Başkanlığına geçen Bakan Kasapoğlu, partililerle bir araya geldi. Burada kısa bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, 2023 seçimlerinin yaklaştığını hatırlatarak, “Hepinize bu konuda büyük bir sorumluluk düşüyor” dedi.

Munzur Erkek Yurdu’nda gençlerle sohbet programına da katılan Bakan Kasapoğlu daha sonra Tunceli Kız Yurdu’nda gençlerle iftarda buluştu. Bakan Kasapoğlu, Genç Ofiste gençlerle buluşmasının ardından programını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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