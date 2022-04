Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girdi, öğrencilerle iftar açtı

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle yemek sırasına girip iftarını açtı. Tunceli´nin tüm ilçelerinde gençlik merkezi olacağını belirten Kasapoğlu, "Tunceli´de kent sahalarıyla, basketbolu, tenis kortu gibi her alanda yatırımlarımız oldu. Tunceli´de gençlik merkezimin olmadığı ilçe kalmayacak. Onun taahhüdünü veriyoruz. Gençler bizim umudumuz. Sadece bizim değil, insanlığın umudu" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret için Tunceli'ye geldi. Bakan Kasapoğlu, Vali Mehmet Ali Özkan ve sporcular tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Bakan Kasapoğlu, daha sonra Vali Özkan'dan brifing aldı. Ardından AK Parti İl Başkanlığı´na geçen Bakan Kasapoğlu, partililerle bir araya geldi. Partisinin gençlik kolları üyelerine seslenen Bakan Kasapoğlu, 2023 seçimlerinin yaklaştığını hatırlatarak, "Türkiye´nin her bir vilayeti, ilçesi, her bir beldesi bizim için çok ayrı. Tunceli ilçeleri, köyleri, halkı ve gençleriyle bizim için ayrı bir yere sahip bir ilimiz. Her yerde olduğu gibi Tunceli´de da AK Partimizin hizmet siyasetini her geçen gün daha yukarılara çıkarmanın gayreti ve heyecanı içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda ülkemizi bir uçtan diğer uca her alanda nasıl imar ettiysek bundan sonraki süreçte de her açıdan ülkemizin güçlenme mücadelesini daha yükseklere çıkarmaya devam ettireceğiz. Bu noktada teşkilatımız, yol arkadaşlarımız ve dava arkadaşlarımız olan sizler bizim için çok önemlisiniz. Bu kentin kahramanları sizlersiniz. Sizlerle birlikte bu hikayeyi destanı birlikte yazmaya ve bu destanı birlikte güçlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzde seçimler var. Bu süreçte hepimize daha çok çalışmak düşüyor. Daha çok gayret etmek düşüyor. Hiçbir zaman birlikten ve beraberlikten, hiçbir zaman kardeşlikten yana taviz vermeden bu çıtayı ve bayrağı yukarılara çıkarma görevi düşüyor" diye konuştu.

'GENÇLİK MERKEZİNİN OLMADIĞI İLÇE KALMAYACAK'

Tunceli'nin tüm ilçelerinde gençlik merkezi olacağını belirten Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Tunceli´ye kent sahalarıyla, basketbolu, tenis kortu gibi her alanda yatırımlarımız oldu. Tunceli´de gençlik merkezimin olmadığı ilçe kalmayacak. Onun taahhüdünü veriyoruz. Gençler bizim umudumuz. Sadece bizim değil, insanlığın umudu. Vicdanıyla, merhametiyle, gayretiyle, alın teriyle hakikaten insanlığın ihtiyaç duyduğu gençlerimizle biz güçlüyüz. Gençlerimizle umutluyuz, bu umudu çoğaltmak adına nasıl bugüne kadar desteklediysek her alanda desteklemeye, her çabada önünü açmaya ve onları teşvik etmeye devam edeceğiz."

AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Bakan Kasapoğlu'na konuşmasının sonunda 'Zülfikar Kılıcı' hediye etti. Munzur Erkek Yurdu'nda gençlerle sohbet programına da katılan Bakan Kasapoğlu, gençlerin taleplerini dinledi. Daha sonra Tunceli Kız Yurdu'na geçen Bakan Kasapoğlu, Munzur Üniversitesi öğrencileriyle birlikte sıraya girip, aynı masada iftarını açtı. Gençlere Ankara ile İstanbul gezisi sözü veren Bakan Kasapoğlu, daha sonra Uzunçayır Baraj Gölü kıyısındaki Genç Ofis Merkezi'nde gençlerin müzik dinletisine katıldı. Bakan Kasapoğlu, daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

