Kaymakam Aydoğan vatandaşların sorunlarını dinledi

Tunceli’nin Hozat İlçe Kaymakamı Melih Aydoğan, köy ve mezralarda yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Aydoğan, ilçede hane ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede Hozat’a bağlı Karaçavuş ve Kavuktepe köylerine giden Kaymakam Aydoğan, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Burada halkın sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Aydoğan, taleplerin imkanlar çerçevesinde karşılanacağını söyledi.
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