Tunceli-Erzincan kara yolunda heyelan meydana geldi, yol bir süre trafiğe kapandı

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TunceliErzincan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

TunceliErzincan kara yolunun Pülümür ilçesi ile Muti köprüsü arasındaki bölümünde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken çok sayıda araç yolun açılması için bekledi.

Karayolları 86. Şube Şefliği ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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