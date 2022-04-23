Tunceli’de Eren Kış-23 operasyonlarında 3 sığınak imha edildi

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Tunceli’de devam eden Eren Kış23 (Mercan Dağları) operasyonları çerçevesinde 3 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren Kış23 (Mercan Dağları) operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli kırsalında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 3 sığınak içerisinde; 2 adet EYP düzeneği, 5 top sera naylonu, 1 adet sırt çantası, 2 adet battaniye, 6 adet uyku tulumu, 150 metre sera naylonu, 2 adet panço, 5 adet palaska ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

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