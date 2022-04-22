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Tunceli'de 'Eren Kış-23' operasyonunda EYP düzenekleri bulundu

DHA

Tunceli'de 'Eren Kış-23' operasyonunda EYP düzenekleri bulundu


TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ kırsalında 1062 personelle devam eden `Eren Kış-23 Mercan Dağları´ operasyonunda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak ve içindeki el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ile EYP yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.
Tunceli'de güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla 12 Şubat´ta başlatılan `Eren Kış-23 Mercan Dağları´ operasyonları 1062 personelle aralıksız devam ediyor. İnsansız hava araçları, taarruz helikopterleri ve iz bulma köpeklerinin desteği ile süren operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 3 sığınak tespit edildi. Güvenlik güçleri, içerisinde iki EYP ve yaşam malzemelerinin bulunduğu sığınağı, düzenekleri ve malzemeleri imha ederek kullanılmaz hale getirdi.
Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez TUNCELİ, (DHA)
2022-04-22 23:32:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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