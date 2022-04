Sürücüler, feribot kuyruğu çilesinden köprüyle kurtulmak istiyor

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ ile Elazığ arasındaki mesafeyi daha da kısaltan, yazın ortalama 3 bin 500, kışın ise 1500 aracın taşındığı Pertek feribot iskelesinde yoğun talep nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor. Sürücüler, baraj gölü üzerinde en kısa mesafede köprü yapılması halinde yaşadıkları zorlukların son bulacağını söyledi.

Tunceli, Munzur Vadisi Milli Parkı, vadileri, akarsuları, şelaleleri, doğal güzellikleri, yaban hayatı, endemik türleri, doğa sporlarıyla çevre illerden ve yurt dışından gelen birçok turistin gözdesi olmaya devam ediyor. Yaklaşık 84 bin nüfusa sahip olan kente geçen yıl, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verilerine göre 1 milyon araç giriş yaptı. Elazığ üzerinden kente iki güzergah bulunuyor. Bunlardan biri Kovancılar yolu. Yaklaşık 140 kilometrelik yol, 2 saat sürüyor. Pertek üzerinden kente ulaşımın sağlandığı 2 kilometresi feribotla olmak üzere 77 kilometrelik yol ise normal şartlarda yaklaşık 1 saat 20 dakika sürüyor. Yazın ortalama 3 bin 500, kışın ise 1500 aracın taşındığı Keban Baraj Gölü üzerindeki Pertek feribot iskelesi önünde sürücülerin yoğun talebi nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor. Sürücüler, yarım saatte bir hareket eden feribotlara yoğun talep nedeniyle bekleme süresinin uzadığını belirterek baraj gölü üzerine yapılacak bir köprüyle yaşadıkları zorlukların son bulacağını söyledi.

`BARAJ SEVİYESİ DEĞİŞİYOR, İSKELEDE SIKINTI YAŞANIYOR´

Barajın su seviyesinin sürekli değişmesi nedeniyle iskelede araçlarla feribota girip çıkarken sıkıntılar yaşadıklarını belirten sürücü Cengiz Doğan, "Feribot büyük bir sıkıntı. Bir yere giderken hep geç kalıyoruz. Ben taksiciyim, yaklaşık 50 kilometrelik bir uzaklıktan yolcu aldım ve onu hastaneye götüreceğim. Feribota kuyruktan dolayı yetişemedik. Hasta ayakta bile duramıyor. Bundan dolayı da ulaşımda her seferinde aksama yaşıyoruz. Kalıcı çözüm bekliyoruz, feribotla olacak bir şey değil bu. Feribotlarda sıkıntı yok, feribotların araçları indirip bindirmesi sıkıntı. En büyük zaman kaybı da ondan dolayı oluyor. Sürekli baraj seviyesi inip çıkıyor. İskelelerin durumundan dolayı büyük bir sıkıntı oluşuyor. Bir an önce köprü yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Taksideki müşteri Serkan Yıldız ise, "Ben Pertek´in köylerinde yaşıyorum. Buraya da yaklaşık 40-50 kilometre. Bugün belim ağrıyor. Bel fıtığım var, kalçama vurmuş ve ayakta durmakta zorluk çekiyorum. Hastaneye gideceğim ama feribotu kaçırdığımızdan dolayı bekliyoruz. Yıllardır bu sorun var ama çözüm bulunamıyor. Kuyruktan dolayı 2 feribot kaçırdık. Pertek´e köprü istiyoruz" dedi.

Yolculardan Murat Varlıel de her geldiklerinde mağdur olduklarını ifade ederek, "En az 1,5 saat beklemede kalıyoruz. Yer olmuyor, burada kalıyoruz. Şu anda Tunceli´den Elazığ´a geçeceğim en az 2,5 saat zararım oluyor. Biz hepimiz köprüyü istiyoruz. Şu anda çok kötü durumdayız."

Bu arada, feribot iskelesi önündeki araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

