Sürücüler, feribot kuyruğu çilesinden köprüyle kurtulmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürücüler, feribot kuyruğu çilesinden köprüyle kurtulmak istiyor

DHA

Sürücüler, feribot kuyruğu çilesinden köprüyle kurtulmak istiyor


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ ile Elazığ arasındaki mesafeyi daha da kısaltan, yazın ortalama 3 bin 500, kışın ise 1500 aracın taşındığı Pertek feribot iskelesinde yoğun talep nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor. Sürücüler, baraj gölü üzerinde en kısa mesafede köprü yapılması halinde yaşadıkları zorlukların son bulacağını söyledi.
Tunceli, Munzur Vadisi Milli Parkı, vadileri, akarsuları, şelaleleri, doğal güzellikleri, yaban hayatı, endemik türleri, doğa sporlarıyla çevre illerden ve yurt dışından gelen birçok turistin gözdesi olmaya devam ediyor. Yaklaşık 84 bin nüfusa sahip olan kente geçen yıl, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verilerine göre 1 milyon araç giriş yaptı. Elazığ üzerinden kente iki güzergah bulunuyor. Bunlardan biri Kovancılar yolu. Yaklaşık 140 kilometrelik yol, 2 saat sürüyor. Pertek üzerinden kente ulaşımın sağlandığı 2 kilometresi feribotla olmak üzere 77 kilometrelik yol ise normal şartlarda yaklaşık 1 saat 20 dakika sürüyor. Yazın ortalama 3 bin 500, kışın ise 1500 aracın taşındığı Keban Baraj Gölü üzerindeki Pertek feribot iskelesi önünde sürücülerin yoğun talebi nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor.  Sürücüler, yarım saatte bir hareket eden feribotlara yoğun talep nedeniyle bekleme süresinin uzadığını belirterek baraj gölü üzerine yapılacak bir köprüyle yaşadıkları zorlukların son bulacağını söyledi.
`BARAJ SEVİYESİ DEĞİŞİYOR, İSKELEDE SIKINTI YAŞANIYOR´
Barajın su seviyesinin sürekli değişmesi nedeniyle iskelede araçlarla feribota girip çıkarken sıkıntılar yaşadıklarını belirten sürücü Cengiz Doğan, "Feribot büyük bir sıkıntı. Bir yere giderken hep geç kalıyoruz. Ben taksiciyim, yaklaşık 50 kilometrelik bir uzaklıktan yolcu aldım ve onu hastaneye götüreceğim. Feribota kuyruktan dolayı yetişemedik. Hasta ayakta bile duramıyor. Bundan dolayı da ulaşımda her seferinde aksama yaşıyoruz. Kalıcı çözüm bekliyoruz, feribotla olacak bir şey değil bu. Feribotlarda sıkıntı yok, feribotların araçları indirip bindirmesi sıkıntı. En büyük zaman kaybı da ondan dolayı oluyor. Sürekli baraj seviyesi inip çıkıyor. İskelelerin durumundan dolayı büyük bir sıkıntı oluşuyor. Bir an önce köprü yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Taksideki müşteri Serkan Yıldız ise, "Ben Pertek´in köylerinde yaşıyorum. Buraya da yaklaşık 40-50 kilometre. Bugün belim ağrıyor. Bel fıtığım var, kalçama vurmuş ve ayakta durmakta zorluk çekiyorum. Hastaneye gideceğim ama feribotu kaçırdığımızdan dolayı bekliyoruz. Yıllardır bu sorun var ama çözüm bulunamıyor. Kuyruktan dolayı 2 feribot kaçırdık. Pertek´e köprü istiyoruz" dedi.
Yolculardan Murat Varlıel de her geldiklerinde mağdur olduklarını ifade ederek, "En az 1,5 saat beklemede kalıyoruz. Yer olmuyor, burada kalıyoruz. Şu anda Tunceli´den Elazığ´a geçeceğim en az 2,5 saat zararım oluyor. Biz hepimiz köprüyü istiyoruz. Şu anda çok kötü durumdayız."
Bu arada, feribot iskelesi önündeki araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-04-23 11:55:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de 'Eren Kış-23' operasyonunda EYP düzenekleri bulundu
YEREL HABERLER Tunceli'de 'Eren Kış-23' operasyonunda EYP ...
Tunceli’de Eren Kış-23 operasyonlarında 3 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Tunceli’de Eren Kış-23 operasyonlarında 3 sığınak ...
Tunceli'de debisi artan Munzur ve Pülümür çaylarının taşıdığı yarım tonluk çöp temizlendi
YEREL HABERLER Tunceli'de debisi artan Munzur ve Pülümür çaylarının ...
Uzunçayır baraj gölündeki atıklar temizlendi, vali vatandaşları duyarlı olmaya davet etti
YEREL HABERLER Uzunçayır baraj gölündeki atıklar temizlendi, vali ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.