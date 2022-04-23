Tunceli’de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Tunceli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Mahallesi’nde valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelen sunulmasıyla başlayan program daha sonra Atatürk Stadyumu’nda devam etti.

Buradaki törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayarak “Bugünü tüm dünya çocuklarına armağan eden büyük Atatürk’ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu coşkuya ortak olan sizlere, bugünde emeği olan öğretmenlerime ve gönülleriyle coşkuyla bayram kutlamak için bizlerle olan sevgili çocuklarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Bayramınız kutlu olsun, gününüz şen gönlünüz şenlik olsun” dedi.

Törende, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okurken, ront, zeybek ve halk oyunları gösterileri sergilendi.

Törene Vali Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Munzur Üniversitesi Rektörü Ubeyde İpek, 4. Komando Tugay Komutan vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Belediye Başkanı Yardımcısı Ümit Kaya, kurum amirleri, öğretmen öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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